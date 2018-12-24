"Фенербахче" не сумел обыграть "Антальяспор", Нойштедтер получил красную карточку

"Фенербахче" сыграл вничью с "Антальяспором" (0:0) в матче 17-го тура чемпионата Турции.

В составе стамбульской команды вышел в стартовом составе российский защитник Роман Нойштедтер. На 75-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Весь матч у "Фенербахче" отыграл бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Команда по-прежнему находится в зоне вылета - 16 очков и предпоследнее, 17-е место. Напомним, "Фенербахче" - соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Турции

Суперлига

17-й тур

"Антальяспор" - "Фенербахче" - 0:0

Удаление: Нойштедтер ("Фенербахче"), 75

"Акхисар БС" - "Коньяспор" - 0:0"