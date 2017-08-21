"Фенербахче" и "Трабзонспор" сыграли вничью, Нойштедтер провел на поле 62 минуты

"Фенербахче" и "Трабзонспор" обменялись двумя голами в матче 2-го тура чемпионата Турции. Защитник сборной России Роман Нойштедтер вышел на поле в стартовом составе стамбульской команды и отыграл 62 минуты, а затем был заменен на Роберто Сольдадо.
Чемпионат Турции
Суперлига
2-й тур
"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 2:2 (1:1)
Голы: Йылмаз, 5 (0:1). Потук, 45 (1:1). Шахан, 56 (1:2). Вальбуэна, 84 - с пенальти (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/