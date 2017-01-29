21:35 29 января | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Фенербахче" без Нойштедтера разгромлен "Кайсериспором", Веллитон забил гол

0
0
0

"Кайсериспор" разгромил "Фенербахче" в матче 19-го тура чемпионата Турции - 4:1. Российский защитник стамбульцев Роман Нойштедтер остался в запасе. "Кайсериспор" продолжает находиться в зоне вылета, а подопечные Дика Адвоката остались на четвертой строчке. Один из голов в составе победителей провел экс-форвард "Спартака" Веллитон.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Турции

Суперлига

19-й тур

"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 4:1 (1:1)

Голы: Булут, 32 (1:0). Топал, 41 (1:1). Вурал, 70 (2:1). Веллитон, 88 (3:1). Вурал, 90+5 (4:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ