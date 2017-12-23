"Фенербахче" без Нойштедтера потерял очки, но вышел в лидеры чемпионата Турции

"Коньяспор" и "Фенербахче" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Турции. В составе стамбульцев встречу пропускали дисквалифицированные экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел и защитник сборной России Роман Нойштедтер. Полный поединок провели другие бывшие футболисты "Зенита" Нету и Жулиану, а также экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

В другой встрече "Бурсаспор" сыграл вничью с "Генчлербирлиги" - 1:1. В составе гостей гол забил бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич. Также 90 минут на поле провел экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.

Еще в одном поединке "Сивасспор" победил "Бешикташ" - 2:1. Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков остался в запасе, а экс-хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга провел полный матч.

Чемпионат Турции

Суперлига

17-й тур

"Коньяспор" - "Фенербахче" - 1:1 (0:0)

Голы: Шахинер, 58 (1:0). Топал, 69 (1:1).

"Бурсаспор" - "Генчлербирлиги" - 1:1 (0:0)

Голы: Шкулетич, 52 (0:1). Тити, 65 (1:1).

"Сивасспор" - "Бешикташ" - 2:1 (1:1)

Голы: Рыбалка, 5 (1:0). Негредо, 26 - с пенальти (1:1). Гохи, 83 (2:1).