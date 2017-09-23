"Фенербахче" - "Бешикташ": пять красных карточек, у Нойштедтера полный матч, у Жулиану гол, у Нету удаление

"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в матче 6-го тура чемпионата Турции - 2:1. Полный матч в составе "Фенера" провел защитник сборной России Роман Нойштедтер. Счет с пенальти открыл экс-хавбек "Зенита" Жулиану. Экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел в "старте" и был заменен, а бывший защитник "Зенита" Луиш Нету был удален в конце первого тайма. Всего в стамбульском дерби было показано пять красных карточек и девять желтых. Кроме того, полный поединок за "Бешикташ" бывший футболист ЦСКА Джанер Эркин.

В турнирной таблице "Фенербахче" поднялся на третье место. "Бешикташ" остался вторым, отставая по дополнительным показателям от "Галатасарая".

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6-й тур

"Фенербахче" - "Бешикташ" - 2:1 (1:0)

Голы: Жулиану, 20 - с пенальти (1:0). Янссен, 85 - с пенальти (2:0). Бабел, 87 (2:1).

Удаления: Куарежма (Б), 43. Нету (Ф), 45. Хатчинсон (Б), 88. Кейбаши (Ф), 89. Озьякуп (Б), 90+6.