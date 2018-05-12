Фанаты устроили беспорядки в Афинах перед финалом Кубка Греции, ранены двое полицейских

Накануне финала Кубка Греции между АЕК и ПАОК произошли беспорядки и столкновения между фанатами и полицейскими, информирует protothema.gr. Встреча пройдет сегодня в Афинах на Олимпийском стадионе.

​Как отмечается, группа неизвестных напала на здание, где располагается офис ПАОК. Там находились около 150 человек. Вследствие этого затем на площади Караискаки и близлежащих улицах города начались беспорядки и столкновения. Полиции удалось разогнать толпу, однако поздно вечером беспорядки начались уже на площади Канигос в районе Экзархия – фанаты начали бросать в полицейских камни и коктейли Молотова. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Всего в беспорядках приняли участие около тысячи болельщиков. Двое полицейских получили незначительные ранения. На стадионе в день матча ожидается до 40 тысяч зрителей.

Напомним, что матч чемпионата между этими командами, состоявшийся 11 марта в Салониках, не был доигран из-за инцидента с владельцем ПАОК Иваном Саввиди. Он выбежал на поле, протестуя против решения судьи. У бизнесмена при себе был пистолет. Команде в итоге было присуждено поражение со счетом 3:0.