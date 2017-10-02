Фанаты "Легии" напали на игроков своей команды

Фанаты "Легии" после матча 11-го тура чемпионата Польши против "Леха" (0:3) напали на футболистов команды, сообщает пресс-служба варшавского клуба. Болельщики прорвали к клубному автобусу и вступили в перепалку с игроками. Инцидент перерос в драку, которая продолжалась около десяти минут.

"Клуб осуждает выражение эмоций подобным способом, который резко отличается от принятых норм. Основной принцип "Легии" - взаимоуважение, и клуб не потерпит перехода определенной границы. Мы будем предпринимать все меры для обеспечения безопасности наших игроков", - говорится в заявлении "Легии".

Отметим, для команды это поражение стало вторым подряд и пятым в сезоне. "Легия" в турнирной таблице чемпионата идет на 8-м месте, отставая от лидирующего "Гурника" на 8 очков.