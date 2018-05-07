Фанат "Гвадалахары" потрогал журналистку за ягодицы и получил микрофоном. Видео

После ответного матча финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между "Гвадалахарой" и "Торонто" произошел курьезный случай. Журналистку FOX Sports Марию Фернанда Мору обступили радостные фанаты, празднующие чемпионство "Гвадалахары". Один из болельщиков запустил руку корреспондентке в трусы, после чего получил от нее удар микрофоном. По словам самой девушки, мужчина потрогал ее не единожды, а первый раз она приняла прикосновение за случайность.

– То, что случилось со мной, происходит с тысячами женщин в публичных местах каждый день, – цитирует Мору news.com.au. – Разница в том, что со мной это произошло в прямом эфире, а я просто защищала себя. Моя реакция показала факт домогательства на общее обозрение.

Сначала я подумала, что это случайное прикосновение, потому что люди напирали сзади, а я говорила на камеру. Однако парень, видимо воодушевленный тем, что я никак не отреагировала, еще два раза засунул руку между моих ягодиц.