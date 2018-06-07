Факундо Феррейра: "Перешел в "Бенфику", потому что хотел играть в более сильном чемпионате"

Новичок "Бенфики" нападающий Факундо Феррейра рассказал о причинах перехода. Ранее он выступал за "Шахтер".

- "Бенфика" – действительно великий клуб! Я очень счастлив оказаться здесь. Мне очень хочется встретиться с товарищами по команде и начать играть. Будь моя воля, я бы играл уже завтра, - цитирует аргентинца Goal.com. - Для меня все меняется на 100%. Другая культура, другой город… Но я быстро адаптируюсь в клубе, освою стиль игры команды и все будет хорошо. Это большой вызов. Когда мне сказали о "Бенфике", я не сомневался, хотя мне и было хорошо в Украине. Там я играл в каждом матче, забивал голы. Но мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти.

По слухам, к игроку проявляли интерес "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".

На протяжении пяти последних лет 27-летний нападающий выступал за "Шахтер". В составе украинского клуба он провел 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 результативных передач.