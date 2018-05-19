Факундо Феррейра: "Мне комфортно в "Шахтере", но хочу играть в более сильном чемпионате, чем украинский"

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра дал понять, что может сменить клуб. Ранее сообщалось, что им интересуются "Бенфика", "Сампдория", "Бешикташ", и другие клубы.

- Что касается моего будущего, ничего конкретного сказать сейчас не могу. Не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом, более сильном чемпионате, - цитирует аргентинца Footboom. - У меня сейчас такой возраст и такой этап в карьере, когда это надо делать. При том, что мне очень комфортно в "Шахтере", а работа с таким тренером, как Пауло Фонсека, доставляет радость. В ближайшее время что-то должно проясниться

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 22 матча в чемпионате Украины и забил 17 мячей при двух голевых передачах.