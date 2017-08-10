Европейский футбол - в игре СЭ Fantasy!

Футбольный сезон в Германии стартовал матчем за Суперкубок между "Баварией" и дортмундской "Боруссией". Кому из любителей футбола не хотелось бы оказаться в этот вечер на месте Карло Анчелотти, хотя, быть может, многие предпочли бы побыть Петером Босом и удержать преимущество на последних минутах? В Италии первый трофей предстоит разыграть "Ювентусу" и "Лацио".

Чтобы вы могли испытать свой менеджерский талант, мы открываем очередной сезон Fantasy-турниров немецкой бундеслиги и итальянской серии А.

Напоминаем, что вы также можете собрать свою команду в английской премьер-лиге и проявить свои футбольные знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз", где открыт топ-5 европейских футбольных чемпионатов.