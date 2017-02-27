Евгений Селезнев: "Спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить "Карабюкспор"

Нападающий "Карабюкспор" Евгений Селезнев заявил, что был удивлен целью клуба о сохранении прописки в чемпионате. Также футболист отметил, что ни ни разу не платил за ресторан. 31-летний нападающий в текущем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Турции и забил три мяча.

– Я спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить название клуба, – цитирует "Футбол 1" Селезнева. – Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в "Карабюкспор" из "Шахтера". Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю "Бешикташ" и "Галатасарай" и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений. Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача – попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.

После "Галатасарая" меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан, и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно. Я партнерам говорю, пусть отдают мне в штрафную, мне больше ничего не надо. И пускай бегут в центр поля, радуются.