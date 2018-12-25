Евгений Хачериди: "Политика - это политика, но в российский клуб не перейду"

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди заявил, что не собирается переходить в российский клуб. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может покинуть греческий клуб из-за недостатка игровой практики.

- Сейчас я в Киеве, - приводит слова Хачериди "Футбол 24". - Разговоры о переходе в "Динамо" или "Шахтер"? Это неправда, я не знаю, кто это пишет. Если бы было хорошее предложение, то без проблем готов сменить команду. В Украине я, наверное, не вернусь.

Перейти в "Шахтер" было бы неправильно. А "Динамо" после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет. Трансфер в российский клуб? Политика – это политика, футбол – это футбол, но, скорее всего, не перейду.

В текущем сезоне Хачериди провел 3 матча за ПАОК в чемпионате Греции.

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