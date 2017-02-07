Элкесон забил пяткой после прохода Халка

Нападающий "Шанхай Шанган" Элкесон отметился красивым голом в отборочном матче азиатской Лиги чемпионов с тайским "Сукхотаем". На 39-й минуте экс-игрок "Зенита" Халк прошел по левому флангу, резким движением убрал защитника и прострелил в центр штрафной. Его партнер не смог нанести удар, но мяч отскочил к Элкесону, и тот пяткой переправил снаряд в сетку.
Счет стал 2:0 в пользу "Шанхая". Ранее отметился новичок команды Оскар, пришедший из "Челси", ассистентом которого стал купленный у "Краснодара" Одил Ахмедов.
⚽ | GOAL! And that's two. Brilliant footwork by Hulk and Elkeson with the backheel finish: 2-0. #SHAvSUK#CACL#CSL 🇨🇳 pic.twitter.com/A6CfwGObqU– FCInsider (@followFCInsider) 7 февраля 2017 г.