Элкесон забил пяткой после прохода Халка

Нападающий "Шанхай Шанган" Элкесон отметился красивым голом в отборочном матче азиатской Лиги чемпионов с тайским "Сукхотаем". На 39-й минуте экс-игрок "Зенита" Халк прошел по левому флангу, резким движением убрал защитника и прострелил в центр штрафной. Его партнер не смог нанести удар, но мяч отскочил к Элкесону, и тот пяткой переправил снаряд в сетку.

Счет стал 2:0 в пользу "Шанхая". Ранее отметился новичок команды Оскар, пришедший из "Челси", ассистентом которого стал купленный у "Краснодара" Одил Ахмедов.