Экс-владелец "Витесса": "Надеюсь, что у Слуцкого получится навязать конкуренцию "Аяксу", ПСВ и "Фейеноорду"

Бывший владелец "Витесса" Мераб Жордания в интервью "СЭ" отметил, что назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера голландского клуба – очень хорошее и своевременное решение. Жордания также выразил надежду, что у российского специалиста получится навязать конкуренцию "Аяксу", ПСВ и "Фейеноорду".

– Удивились, что "Витесс" сделал ставку на российского тренера?

– А почему нужно удивляться? Наоборот, считаю, это очень хорошее и своевременное решение. Когда-то я сам хотел пригласить Слуцкого в "Витесс", но не успел. И рад, что сейчас это все-таки произошло. Пользуясь случаем, желаю Леониду удачи.

– Почему у вас не получилось пригласить Слуцкого? И когда именно это было?

– Перед тем, как его позвал в ЦСКА Евгений Гинер. Мы думали-думали, но Женя (кстати, мой большой друг) нас опередил. Вот так получилось. Ну, а что было дальше, вы знаете – в ЦСКА Слуцкого ждал большой успех.

– А что ждет тренера в Голландии? "Витесс" способен навязать конкуренцию "Аяксу", ПСВ, "Фейеноорду"?

– Очень надеюсь, что у Леонида получится. Когда делами "Витесса" занимался я, то как раз ставил задачу бороться с клубами, которые вы назвали. И на второй-третий год это получалось! Мы достойно конкурировали, сражались за место в Лиге чемпионов. Но затем цели поменялись – стали скромнее, чем при мне.

– А что скажете про "Витесс" сегодняшний?

– Мне кажется, приглашение Слуцкого – это как раз шаг к возвращению былых амбиций. Не удивлюсь, если уже в следующем сезоне клуб будет бороться за первые места.

– Только за счет тренерского таланта россиянина, или там готовы вкладывать больше денег в трансферы?

– Про деньги я не в курсе. Но, думаю, Слуцкий – не тот человек, который согласится быть в Голландии на вторых ролях. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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