Экс-игрок "Зенита" Ширл избил соперника и арбитра в матче 4-го дивизиона Чехии

Бывший защитник "Зенита" Радек Ширл, выступающий за "Збузани", был удален в матче четвертого чешского дивизиона против "Высоке Мито". 36-летний футболист атаковал игрока соперников за то, что тот, по его мнению, слишком грубо врезался во вратаря "Збузани". Рефери показал Ширлу красную карточку, из-за чего тот пришел в ярость и сперва толкнул помощника арбитра, а затем сбил главного судью и нанес ему несколько ударов по шее.

Ширл защищал цвета "Зенита" с 2003 по 2010 год, выиграл в его составе чемпионат и Кубок России, Кубок премьер-лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.