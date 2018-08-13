Экс-игрок "Торпедо" сменил Гришина в юрмальском "Спартаке" перед матчем Лиги Европы

Бывший полузащитник сборной Литвы Томас Ражанаускас назначен главным тренером юрмальского "Спартака", сообщает пресс-служба клуба. Специалист уже работал в клубе ассистентом Валдаса Урбонаса в прошлом сезоне.

С 19 апреля главным тренером "Спартака" работал россиянин Александр Гришин, но он недавно подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Ближайшую игру юрмальцы проведут 16 августа против литовской "Судувы" в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая игра завершилась победой "Судувы" со счетом 1:0.

Ражанаускас в качестве футболиста защищал цвета ряда клубов из девяти разных стран, включая Россию. В сезоне-1997 он выступал в московском "Торпедо" и челнинском "КАМАЗе".