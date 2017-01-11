Экс-игрок "Спартака" Алекс расторг контракт с "Интернасионалем"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс расторг контракт с "Интернасионалем" и стал свободным агентом. За бразильский клуб 34-летний футболист выступал с 2004 по 2009 год и с 2013 по 2017 год. Всего за команду он провел 160 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 24 голевые передачи. За московский клуб Алекс выступал с 2009 по 2011 год, сыграл 69 игр, забил 19 голов и сделал 27 передач.

– Я благодарен клубу за все, что он дал мне, за то, что он изменил мою жизнь, – цитирует сайт "Интернасионаля" Алекса. – Я уважаю и восхищаюсь всеми людьми, которые работали в клубе и которые болеют за него. Я покидаю "Интер", но мои поклонники остаются с клубом.