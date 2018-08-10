Экс-игрок ПСВ и сборной Замбии Бвалия дисквалифицирован ФИФА на два года за коррупцию

Бывший нападающий ПСВ и сборной Замбии Калуша Бвалия был отлучен на два года от любой футбольной деятельности. В вину ему поставили коррупционные действия.

В последнее время он занимал должность члена исполкома Конфедерации африканского футбола (CAF). Как сообщает официальный сайт ФИФА, бывший футболист получил взятку от Мохамеда Бин Хаммама – катарского функционера, бывшего президента Азиатской футбольной конфедерации и фигуранта коррупционного скандала в ФИФА.

54-летний Бвалия в 1988 году был признан лучшим футболистом Африки, также его признали лучшим игроком Замбии в ХХ веке. В составе ПСВ он два раза выиграл чемпионат и Кубок Голландии.