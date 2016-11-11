Эдвин ван дер Сар стал гендиректором "Аякса"

Бывший вратарь сборной Голландии и "Аякса" Эдвин ван дер Сар назначен генеральным директором клуба, информирует официальный сайт амстердамцев. Это решение было принято на общем собрании акционеров. 46-летний голкипер выступал за "Аякс" с 1990 по 1999 год. В составе клуба он четырежды побеждал в чемпионате Голландии, выигрывал Лигу чемпионов, трижды выиграл Кубок страны, три раза – Суперкубок страны и по одному разу – Кубок и Суперкубок УЕФА.

Напомним, что ван дер Сар также знаменит по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", с которым он четыре раза становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок лиги, три – Суперкубок Англии, по одному разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.