Джовинко - самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Ибрагимович - 25-й

Ассоциация игроков МЛС представила рейтинг зарплат футболстов на сезон-2018/19. Самый высокооплачиваемый игрок - полузащитник "Торонто" Себастьян Джовинко, который заработает 7,1 миллиона долларов.

В первой десятке также оказались: Майкл Брэдли ("Торонто", 6,5 миллиона долларов), Карлос Вела ("Лос-Анджелес", 6,29), Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго", 6,1), Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", 6), Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити", 5,6), Жози Алтидор ("Торонто", 5), Игнасио Пьятти ("Монреаль", 4,7), Тим Ховард ("Колорадо", 2,47) и Диего Валери ("Портленд", 2,39).

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович занимает 25-е место в этом рейтинге. Его годовой оклад составит 1,5 миллиона долларов.