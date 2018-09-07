Джермэйн Джонс завершил карьеру

Полузащитник Джермэйн Джонс объявил о завершении карьеры, сообщает Goal.

Последним клубом 36-летнего футболиста стал "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым его соглашение закончилось в 2017 году.

Джонс выступал за молодежную и взрослую сборную Германии. За основную команду футболист провел 3 матча, а затем перешел в сборную США, за которую сыграл 66 игр.

За свою карьеру полузащитник играл за такие клубы как "Байер", "Айнтрахт", "Шальке", "Бешикташ", и другие. С 2014 года Джонс вступал в американских клубах.