Джастин Клайверт: "Аякс" хотел продать меня в "Тоттенхэм" без моего ведома"

Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт недоволен, что амстердамцы пытались организовать переход футболиста в "Тоттенхэм". Об этом форвард узнал от своего агента Мино Райолы.

– Я не продлеваю свой контракт с "Аяксом", так как слишком много всего произошло: снижение морального духа, недоверие, попытка продать меня в "Тоттенхэм" без моего ведома, – приводит De Volkskrant слова Клайверта-младшего. – Я узнал об этом в последнюю минуту от своего агента. Это ничего не говорит об "Аяксе", но говорит о людях, работающих в клубе. Вы видите, как работает футбольный мир. Они делают то, что хотят.