Две передачи Зинченко принесли ПСВ победу над "Ден Хагом"

ПСВ обыграл "Ден Хаг" в матче 14-го тура чемпионата Голландии - 3:1. Дублем в составе эйндховенского клуба отметился Люк Де Йонг. Примечательно, что в обоих случаях голевые передачи ему делал экс-хавбек "Уфы" украинец Александр Зинченко. В турнирной таблице клуб занимает третье место после "Фейеноорда" и "Аякса".

ПСВ является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов. 6 декабря клубам предстоит очный поединок в рамках шестого тура. "Ростов" в случае победы или ничьей попадет в Лигу Европы.

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14-й тур

ПСВ - "Ден Хаг" - 3:1 (1:0)

Голы: Перейро, 12 - с пенальти (1:0). Л. Де Йонг, 50 (2:0). Л. Де Йонг, 55 (3:0). Бегельсдейк, 57 - с пенальти (3:1).