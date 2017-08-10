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Две передачи Халка помогли "Шанхай Шанган" сыграть вничью с "Хэбэем", клуб Витселя поделил очки с "Бэйцзинем"


В матче 21-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на выезде сыграл вничью с "Хэбэем" – 2:2. Двумя результативными передачами у гостей отметился экс-форвард "Зенита" Халк. Также все 90 минут на поле у шанхайцев провел бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. У хозяев один из мячей на счету Эсекиэля Лавесси, известного по игре за "Наполи" и "ПСЖ". "Шанган" остался на втором месте в таблице, "Хэбэй" идет шестым.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" также разделил очки с "Бэйцзин Гоань" (2:2). В стартовом составе хозяев вышел еще один бывший футболист "Зенита" Аксель Витсель, один из мячей на счету экс-форварда "Милана" Алешандре Пату. Подопечные Фабио Каннаваро занимают третье место в таблице, "Бэйцзин" – седьмое.

Осечками конкурентов воспользовался лидирующий "Гуанчжоу Эвергранд", разгромивший на выезде "Ляонин" – 3:0. Дубль оформил Рикарду Гуларт, еще один мяч на счету экс-хавбека "Тоттенхэма" Паулинью. Команда Луиза Фелипе Сколари увеличила свой отрыв от "Шанган" до пяти очков.

Чемпионат Китая

Суперлига

21-й тур

"Хэбэй" – "Шанхай Шанган" – 2:2 (0:1)

Голы: Элкесон, 7 (0:1). Лавесси, 71 (1:1). Гао, 74 (2:1). Хе Гуань, 90+1 (2:2).

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Бэйцзин Гоань" – 2:2 (2:0)

Голы: Далунь, 18 (1:0). Пату, 34 – с пенальти (2:0). Чжичже, 50 (2:1). Ю Янь, 56 (2:2).

 

Em pênalti sofrido por ele mesmo, @pato foi pra cobrança e não desperdiçou. Quanjian 2x0 no Guoan.

Публикация от China Brasil Futebol (@chinabrasilfutebol) Авг 10 2017 в 5:32 PDT

"Ляонин" – "Гуанчжоу Эвергранд" – 0:3 (0:1)

Голы: Паулинью, 34 (0:1). Гуларт, 69 (0:2). Гуларт, 85 (0:2).

 

O Guangzhou Evergrande venceu o Liaoning Whowin por 3x0 fora de casa com gols de @paulinhop8 e @ricardogoulart11 (2x).

Публикация от China Brasil Futebol (@chinabrasilfutebol) Авг 10 2017 в 6:58 PDT

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