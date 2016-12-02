17:35 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Два россиянина попали в английскую академию

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В Англии завершился отбор в академию Nike. Из 33 футболистов со всего мира место получили 5 игроков. И среди них сразу два россиянина – Эрик Товмасян из Москвы и Александр Панченко из Ставрополя. Кроме них в отборе участвовали еще один москвич Никита Демин и Николай Абрамов из Обнинска.

Все четверо тренировались осенью в команде всероссийского проекта К11 под руководством Валерия Непомнящего и получили приглашение в Англию по итогам товарищеского матча с командой академии на "Открытие Арене".

– Я хорошо запомнил ребят по нашей игре в Москве против команды К11. У обоих парней огромный потенциал, и они способны вырасти в больших игроков, – сказал главный тренер академии Джон Гудман. В его команде собраны лучшие игроки со всего мира без профессиональных контрактов. За несколько лет работы академии более 50 ее выпускников стали профессиональными футболистами. В их числе, к примеру, экс-спартаковец Маджид Уорис. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Дополнительная информация

http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/k11

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