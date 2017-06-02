Думбья - лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

Нападающий "Базеля" Сейду Думбья стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии. В 26 матчах он забил 20 голов. Экс-форвард ЦСКА присоединился к "Базелю" в начале сезона, перейдя из "Ромы". Он уже выигрывал бомбардирскую гонку в Швейцарии в сезонах-2008/09 (20 голов) и 2009/10 (30 голов) в составе "Янг Бойз". В ЦСКА он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России: 28 голов в сезоне-2011/12 и 18 голов в сезоне-2013/14.

"Базель" по итогам сезона выиграл 12-й чемпионский титул в истории и восьмой - подряд.