"Дукла" с Йиранеком и Голендой разгромила "Младу Болеслав" с Комличенко

"Дукла" разгромила "Младу Болеслав" в матче чемпионата Чехии. Один из голов забил бывший нападающий "Анжи", "Ростова" и "Томи" Ян Голенда. Также в составе победителей полный поединок провел экс-защитник "Спартака", "Ахмата" и "Томи" Мартин Йиранек.

За "Младу Болеслав" на замену вышел россиянин, воспитанник "Краснодара" Николай Комличенко. Еще один российский игрок Владислав Левин остался в запасе.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

15-й тур

"Дукла" - "Млада Болеслав" - 4:1 (2:1)

Голы: Поданы, 3 (1:0). Дуранович, 6 (2:0). Прикрыл, 26 (2:1). Голенда, 50 (3:1). Дуранович, 70 (4:1).