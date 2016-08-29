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Дубль Веллитона принес "Кайсериспору" ничью с "Фенербахче" Нойштедтера

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"Фенербахче" на своем поле разделил очки с "Кайсериспором" (3:3) в матче 2-го тура чемпионата Турции. Дублем у гостей отметился экс-форвард "Спартака" Веллитон. Другой бывший нападающий красно-белых Эммануэл Эменике, выступающий за стамбульцев, результативными действиями не отметился. От поражения хозяев спас гол Альпера Потука в добавленное время.

Все 90 минут на поле в составе "Фенербахче" провел полузащитник сборной России Роман Нойштедтер, вызванный Станиславом Черчесовым в расположение национальной команды на ближайший учебно-тренировочный сбор. Подопечные Дика Адвоката провели большую часть встречи в меньшинстве из-за удаления Симона Кьера на 38-й минуте.

Столичная команда пока не сумела одержать первую победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

Чемпионат Турции

2-й тур

"Фенербахче" – "Кайсериспор" – 3:3 (2:2)

Голы: Веллитон, 27 (0:1). Кьер, 30 (1:1). Туфан, 44 (2:1). Веллитон, 45+1 (2:2). Будак, 90 (2:3). Потук, 90+3 (3:3).

Удаление: Кьер (Ф), 38.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дак ему по кол-ву мячей до Кержа, как до срамтака обратно пешком идти. главное к тому времени, как подберется к цифре - от старости кони не двинуть.

01:15

aloveku

ухты, Веллитон до сих пор забивает! Кержаков уже сдулся, а этот еще целый ))

00:56

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