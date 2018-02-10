Дубль Вагнера Лав помог "Бешикташу" разгромить "Карабюкспор"

"Бешикташ" разгромил "Карабюкспор" в матче 21-го тура чемпионата Турции. В составе стамбульцев дубль сделал бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Он вышел на замену на 56-й минуте, а первый мяч забил уже на 59-й. Это дебютные мячи 33-летнего бразильца за "Бешикташ". Вагнер Лав перешел в "Бешикташ" из "Аланьяспора" этой зимой. До сегодняшнего дня он провел две встречи в составе стамбульцев: 35 минут против "Бурсаспора" в чемпионате (2:2) и 75 минут против "Генчлербирлиги" в Кубке Турции (1:0), но отличиться не смог.

В другой встрече "Гезтепе" сыграл вничью с "Османлыспором" - 3:3. Ворота гостей защищал бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

Еще в одной встрече "Генчлербирлиги" и "Трабзонспор" обошлись без голов. В составе обеих команд 90 минут отыграли бывшие защитники российских клубов - Сергей Политевич (экс-"Крылья Советов") и Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо").

Чемпионат Турции

Суперлига

21-й тур

"Бешикташ" - "Карабюкспор" - 5:0 (2:0)

Голы: Пепе, 14 (1:0). Талиска, 27 (2:0). Вагнер Лав, 59 (3:0). Талиска, 83 (4:0). Вагнер Лав, 90+2 (5:0).

"Генчлербирлиги" - "Трабзонспор" - 0:0

Незабитый пенальти: Демирок (Т), 83.

"Гезтепе" - "Османлыспор" - 3:3 (2:1)

Голы: Ба, 23 (1:0). Гуффран, 35 (2:0). Хурмаджы, 43 (2:1). Чикаллеши, 59 (2:2). Каштру, 84 (3:2). Чикаллеши, 90+5 - с пенальти (3:3).