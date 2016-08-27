Дубль Мовсисяна принес "Реал Солт-Лейк" победу над "Колорадо"

"Реал Солт-Лейк" на своем поле переиграл "Колорадо" (2:1) в очередном матче регулярного чемпионата MLS. Победу хозяевам принес дубль арендованного у "Спартака" нападающего Юры Мовсисяна. Отметим, что форвард имел возможность сделать хет-трик, но не сумел реализовать пенальти. На данный момент на счету 29-летнего армянина 9 забитых мячей.

MLS

Регулярный чемпионат

"Реал Солт-Лейк" - "Колорадо" - 2:1 (1:1)

Голы: Гаши, 5 (0:1). Мовсисян, 39 (1:1), Мовсисян, 48 (2:1).

Нереализованные пенальти: Мовсисян (Р), 57. Моралес (Р), 83.