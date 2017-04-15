Дубль Игало не спас "Чанчунь" от поражения в игре с "Шанхай Шеньхуа"

В матче 5-го тура китайской суперлиги "Чанчунь Ятай" на своем поле уступил "Шанхай Шеньхуа" – 2:3. Дублем у хозяев отметился экс-форвард "Уотфорда" Одион Игало. У гостей отличился бывший полузащитник "Интера" Фреди Гуарин, решающий мяч на счету Джованни Морено. Нападающий Обафеми Мартинс, известный по выступлениям за "Рубин", провел на поле все 90 минут в составе "Шанхая".

В другом поединке "Шаньдун Лунен" дома одолел "Бэйцзин Гоань" (1:0). При этом бывший форвард сборной Италии Грациано Пелле не реализовал пенальти. "Цзянсу Сунин" в гостях сыграл вничью с "Хенанем" (1:1). У гостей отличился экс-хавбек "Челси" Рамирес, у хозяев забил Кристиан Бассогог, которым зимой интересовался "Локомотив".

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

"Чанчунь Ятай" – "Шанхай Шеньхуа" – 2:3 (1:1)

"Шаньдунь Лунен" – "Бэйцзинь Гоань" – 1:0 (1:0)

"Хенань" – "Цзянсу Сунин" – 1:1 (1:0)