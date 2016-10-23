Дубль Гоу принес "Кайрату" победу над "Иртышом"

В матче 9-го тура чемпионского раунда чемпионата Казахстана "Кайрат" на выезде победил "Иртыш" - 3:1. Дубль в составе победителей оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. В стартовом составе "Кайрата" появились также экс-капитан "Зенита" украинец Анатолий Тимощук и россияне Михаил Бакаев и Андрей Аршавин. Последний был в концовке поединка заменен. Херсон Асеведо, ранее защищавший цвета "Урала", вышел на поле во втором тайме.

"Кайрат" в чемпионате Казахстана занимает второе место, отставая от "Астаны" на три очка. Последней для оформления чемпионства достаточно в двух оставшихся играх набрать хотя бы одно очко.

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9-й тур

"Иртыш" - "Кайрат" - 1:3 (0:0)

Голы: Гоу, 54 (0:1). Исламхан, 68 (0:2). Фонсека, 86 (1:2). Гоу, 90+5 (1:3).