Дубль Джовинко принес "Торонто" победу над "Чикаго" Швайнштайгера

"Торонто" на своем поле переиграл "Чикаго" в очередном матче регулярного чемпионата MLS. В составе хозяев дублем отметился итальянский нападающий Себастьян Джовинко, забив один из голов со штрафного. Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Чикаго" - 3:1 (2:0)

Голы: Джовинко, 28 (1:0). Завалета, 32 (2:0). Джовинко, 82 (3:0). Акхам, 88 (3:1).