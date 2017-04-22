Дубль Джовинко принес "Торонто" победу над "Чикаго" Швайнштайгера

"Торонто" на своем поле переиграл "Чикаго" в очередном матче регулярного чемпионата MLS. В составе хозяев дублем отметился итальянский нападающий Себастьян Джовинко, забив один из голов со штрафного. Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.
MLS
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Чикаго" - 3:1 (2:0)
Голы: Джовинко, 28 (1:0). Завалета, 32 (2:0). Джовинко, 82 (3:0). Акхам, 88 (3:1).
Guess who? Giovinco gives @torontofc the lead. #TORvCHI https://t.co/lAi5u5e5Yn– Major League Soccer (@MLS) 22 апреля 2017 г.
Sit back and enjoy. Vintage Seba.#TFCLive | #TORvCHI pic.twitter.com/YmXYB3mhkS– Toronto FC (@torontofc) 22 апреля 2017 г.