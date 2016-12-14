23:03 14 декабря | ФУТБОЛ — Зарубежные

Дубль Базелюка помог "Эшторилу" выйти в 1/4 финала Кубка Португалии

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Российский нападающий "Эшторила" Константин Базелюк отметился дублем в матче 1/8 финала Кубка Португалии с "Санжоаненсе" (4:2). В этой встрече россиянин помог команде избежать поражения в основное время, сравняв счет на 80-й минуте. В дополнительное время третий мяч "Эшторила" также забил Базелюк.

Напомним, что первым голом за "Эшторил" форвард отметился десять дней назад в матче чемпионата Португалии с "Белененсешем" (1:1).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алый Дракон

Молодец! Продолжай в том же духе! А нижеотписавшиеся тролли пусть захлебнутся желчью! Нет, чтобы порадоваться за соотечественника, который хочет чего-то достичь, а не гниет в болоте РФПЛ/ФНЛ - они же вместо этого уподобляются чмоке....

23:53 14 декабря

shpasic

ну ваще! за 23 года забил примерно столько же мячей (с учётом ФНЛ)?

23:44 14 декабря

Levbereg

Заоблачное достижение.

23:26 14 декабря

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Материалы других СМИ