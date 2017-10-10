Дрогба забил курьезный гол со штрафного в USL. Видео

"Финикс Райзинг" на своем поле одолел "Рио-Гранде" в матче регулярного чемпионата USL (2:0). Во втором тайме нападающий хозяев Дидье Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника курьезным образом переправил мяч в свои ворота.

"Гол? Автогол? Не имеет значения. Счет все равно стал 2:0. К тому же, это Дидье Дрогба", - прокомментировала пресс-служба клуба гол на странице в Твиттере.