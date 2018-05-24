Дональд Трамп: "Гимн нужно слушать стоя, или, возможно, вас не должно быть в этой стране"

Президент США Дональд Трамп поддержал решение НФЛ вводить штрафы для команд в случаях, когда игроки ведут себя неприемлемо во время исполнения гимна в предматчевой церемонии. Глава государства отметил, что футболисты должны стоя и гордо слушать пение.

Напомним, в прошлом году активистами было использовано исполнение гимна в рамках акций протеста. Футболисты, вместо пения, преклоняли колени, сидели или поднимали вверх кулаки во время традиционной церемонии перед началом игр.

– Думаю, это хорошая идея, – приводит Reuters слова Трампа. – Не считаю, конечно, что игроки должны оставаться в раздевалке, но все равно – это хорошее решение. Национальный гимн нужно слушать стоя и с гордостью. Или вы не должны играть, присутствовать здесь, возможно, вас вообще не должно быть в этой стране.

Ранее комиссар лиги Роджер Гуделл сообщил, что футболисты, несогласные с санкциями, могут просто оставаться в раздевалке во время предматчевой церемонии. Отмечается также, что решение было принято без участия игроков, и пока не известна их реакция на введеные в одностороннем порядке правила.