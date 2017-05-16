Дирк Кайт: "Готов продлить контракт с "Фейеноордом" на год, физически чувствую себя отлично"

Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт отметил, что готов продлить соглашение с роттердамским клубом на год. Благодаря хет-трику 36-летнего форварда в матче заключительного 34-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (3:1) его команда завоевала первый за 18 лет чемпионский титул.

- Мне предложили двухлетнее соглашение, но я считаю, что лучше подписать на год, - приводит Goal слова Кайта. - Если всех все будет устраивать, можно вернуться к этому вопросу снова. Лично я знаю, что смогу справиться. Физически чувствую себя отлично.