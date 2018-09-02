Динияр Билялетдинов рассказал, где продолжит карьеру

Полузащитник Динияр Билялетдинов заявил, что продолжит карьеру в "Тракае". 33-летний россиянин выступал за литовский клуб с 2017 по 2018 год.

- Ваш контракт с литовским "Тракаем" закончился 18 августа. Где планируете продолжить карьеру?

- Там же. Летом были варианты и в российских клубах, но по разным причинам они остались за бортом. А в "Тракае" меня всё устраивает, с руководством уже договорились о продлении контракта. Пока я в Москве. 4-го сентября прилечу в Литву - и все формальности будут улажены. (Александр КРУЖКОВ)

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