17:02 | Футбол — Зарубежные

Дик Адвокат может возглавить "Утрехт"

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Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат может возглавить голландский "Утрехт", информирует De Telegraaf.

По данным издания, Адвокату в ближайшее время могут предложить контракт до конца текущего сезона.

Последним клубом голландца была роттердамская "Спарта"По словам 70-летнего специалиста, есть большая вероятность того, что он может завершить тренерскую карьеру.

Адвокат возглавлял сборные НидерландовОАЭЮжной КореиБельгииРоссии, а также такие клубы как "Зенит", "Рейнджерс", "Боруссию М"ПСВ, АЗ, "Фенербахче" и другие.

 

 

 
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