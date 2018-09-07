Дик Адвокат может возглавить "Утрехт"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат может возглавить голландский "Утрехт", информирует De Telegraaf.

По данным издания, Адвокату в ближайшее время могут предложить контракт до конца текущего сезона.

Последним клубом голландца была роттердамская "Спарта". По словам 70-летнего специалиста, есть большая вероятность того, что он может завершить тренерскую карьеру.

Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также такие клубы как "Зенит", "Рейнджерс", "Боруссию М", ПСВ, АЗ, "Фенербахче" и другие.