Дик Адвокат: ""Фенербахче" – великий клуб, но я совсем не вижу близких"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ рассказал, как у него обстоят дела в турецком клубе и отметил, что решения о продлении контракта он пока не принял.

– Когда вы возглавили "Фенербахче", многие удивились. Как все складывается?

– Неплохо. Но проблема всегда одна и та же. Когда приехал в "Зенит", тоже столкнулся с этим. Мне дали готовую команду, которую собирали другие люди. Всегда лучше, когда ты сам участвуешь в комплектовании. Берешь футболистов в соответствии со своими идеями и целями. Называешь конкретных игроков на конкретные позиции. Пробуешь. С кем-то прощаешься. Это долгий процесс, но в "Фенербахче" не было возможности его начинать. Прыгай – и вперед. Здесь я пришел в команду Перейры. В "Зените" – в команду Петржелы.

– Но в Петербурге у вас было немало полномочий.

– Да. Правда, все перемены производил на ходу. Но в целом соглашусь. Было полегче. Помогало хорошее взаимопонимание с господином Фурсенко. Он поддерживал меня и позволял менять состав так, как я считал нужным. Поэтому довольно скоро расстался со многими футболистами. Просто говорил человеку: извини, ты недостаточно хорош, мы прощаемся. И все – никаких проблем. Только так можно построить команду. Но для этого нужно время. Сейчас мне 69, времени не очень много.

– Тем не менее "Фенербахче" вами доволен…

– Да, предложил продлить контракт еще на год.

– А вы?

– Думаю пока. Согласия еще не дал.

– Почему? Разве это не хорошее место работы?

– "Фенербахче" – великий клуб. Это действительно так – с историей, традициями, мощными возможностями. Но в жизни наступает момент, когда пора подумать о семье.

– В каком смысле? Разве вы мало зарабатываете?

– Нормально, но я совсем не вижу близких.