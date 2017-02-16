Дик Адвокат: ""Фенербахче" – великий клуб, но я совсем не вижу близких"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ рассказал, как у него обстоят дела в турецком клубе и отметил, что решения о продлении контракта он пока не принял.
– Когда вы возглавили "Фенербахче", многие удивились. Как все складывается?
– Неплохо. Но проблема всегда одна и та же. Когда приехал в "Зенит", тоже столкнулся с этим. Мне дали готовую команду, которую собирали другие люди. Всегда лучше, когда ты сам участвуешь в комплектовании. Берешь футболистов в соответствии со своими идеями и целями. Называешь конкретных игроков на конкретные позиции. Пробуешь. С кем-то прощаешься. Это долгий процесс, но в "Фенербахче" не было возможности его начинать. Прыгай – и вперед. Здесь я пришел в команду Перейры. В "Зените" – в команду Петржелы.
– Но в Петербурге у вас было немало полномочий.
– Да. Правда, все перемены производил на ходу. Но в целом соглашусь. Было полегче. Помогало хорошее взаимопонимание с господином Фурсенко. Он поддерживал меня и позволял менять состав так, как я считал нужным. Поэтому довольно скоро расстался со многими футболистами. Просто говорил человеку: извини, ты недостаточно хорош, мы прощаемся. И все – никаких проблем. Только так можно построить команду. Но для этого нужно время. Сейчас мне 69, времени не очень много.
– Тем не менее "Фенербахче" вами доволен…
– Да, предложил продлить контракт еще на год.
– А вы?
– Думаю пока. Согласия еще не дал.
– Почему? Разве это не хорошее место работы?
– "Фенербахче" – великий клуб. Это действительно так – с историей, традициями, мощными возможностями. Но в жизни наступает момент, когда пора подумать о семье.
– В каком смысле? Разве вы мало зарабатываете?
– Нормально, но я совсем не вижу близких.