Дик Адвокат: "Думаю, "Спарта" - мой последний клуб"

Главный тренер роттердамской "Спарты" Дик Адвокат прокомментировал вылет клуба из высшего дивизиона Голландии. По словам 70-летнего специалиста, он с большой вероятностью завершит тренерскую карьеру.

- Вылет - это очень плохо и очень расстраивает болельщиков "Спарты". И это хуже всего, - цитирует vi.nl Адвоката. - Болельщики посвящают свои жизни "Спарте", и если команда вылетает, это ужасно. Это очень тяжело. Мы как будто отсутствовали на поле. "Эммен" заслужил победу, как бы тяжело это ни было признавать.

Вылет - это в том числе и моя ошибка. Разумеется, я виню и себя, но у нас были и кадровые проблемы.

Заканчивать всегда тяжело. Думаю, "Спарта" была моим последним клубом. Я очень расстроен. Мне нужно спросить себя, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше. Если все будет в том же духе, это конец.