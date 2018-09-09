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Диего Марадона: "Я буду работать и в "Дорадосе", и в брестском "Динамо"

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Легендарный аргентинец Диего Марадона прокомментировал назначение на пост технического директора мексиканской команды "Дорадос де Синалоа"

- Действительно, я подтверждаю, что получил должность в "Дорадосе". Однако я останусь почетным президентом брестского "Динамо", но я рад принять новый вызов, - цитирует Марадону Todomercadoweb. - Хочу продолжать связывать свою карьеру с футболом, который является частью моей жизни.

Ранее в "Динамо" заявили, что Марадона продолжает занимать должность председателя правления клуба, одновременно совмещая ее с должностью технического директора "Дорадоса".

Отметим, что аргентинец уже прибыл в Мексику, о чем сообщил в Инстаграме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya en México! Muy bien recibido por el embajador argentino, Ezequiel Sabor.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 8 Сен 2018 в 9:59 PDT

 

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