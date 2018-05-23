Диего Марадона: "Не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать с "Динамо" на стадионе"

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона сказал, что планирует непосредственно участвовать в тренировочной работе команды.

- Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол, и которому приходилось преодолевать расстояние в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте, - сказал аргентинец в эфире телеканала "Беларусь 1". - Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности. Я не собираюсь запираться в кабинете, буду работать вместе с командой на стадионе, буду давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным.