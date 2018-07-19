Диего Марадона: "Хочу, чтобы брестское "Динамо" играло, как "Наполи" в мои годы"

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона побывал в Белоруссии. Аргентинец отметил, что постарается сделать клуб уважаемым и большим.

- Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце, - заявил Марадона в эфире передачи "Панорама". - Хочу, чтобы брестское "Динамо" играло как "Наполи" во времена моей карьеры. Хочу сделать брестский клуб уважаемым и большим.