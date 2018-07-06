16:30 | Футбол — Зарубежные

Дети в Таиланде. Как их предлагает спасти Илон Маск


Предприниматель Илон Маск в своем Твиттере предложил вариант спасения футбольной команды из пещеры в Таиланде. 

12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер с 23 июня находятся в абсолютной темноте в пещере Кхао Луанг.

- Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок, - написал Маск в Твиттере. - Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной. 

Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород // 
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