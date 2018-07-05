Депутат Госдумы пожелал уволенному вратарю "Карпат" найти команду, где будут ценить его спортивные таланты

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал решение руководства "Карпат" расторгнуть контракт с вратарем юношеской команды Михаилом Готрой за поддержку сборной России на чемпионате мира-2018.

"Когда кажется, что Украина уже ничем не может удивить, происходит что-то невообразимое. Молодого парня, вратаря юношеской команды львовского футбольного клуба "Карпаты" Михаила Готру уволили за поддержку российской сборной на чемпионате мира по футболу.



Причем за виртуальную поддержку - перед матчем с Испанией он опубликовал у себя в Instagram свою фотографию, на которую наложил усы и добавил хэштег #усынадежды. А после того, как Россия победила - опубликовал видео, под которым написал "Дааааа, браво".



Миллионы, а точнее сотни миллионов людей по всему миру болели в тот день за Россию. В том числе – на Украине, этому есть множество свидетельств. Трансляция этого матча стала самой популярной на украинском телевидении.



Наш вратарь Игорь Акинфеев проявил себя героем – поэтому неудивительно, что играющий на аналогичной позиции украинский спортсмен искренне радуется победе российской сборной.



Желаю Михаилу Готре найти себе команду, где будут ценить его спортивные таланты, а гражданам Украины – побыстрее очнуться от морока, в котором многие из них пребывают уже пятый год.



Спорт – вне политики!", - написал на LiveJournal Лебедев.

Готра, который является 18-летним уроженцем Львова, выкладывал в Инстаграме фотографии с российским флагом. Также он отрастил усы в поддержку Станислава Черчесова.

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