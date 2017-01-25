Демпси вернулся к тренировкам с "Сиэтлом" спустя шесть месяцев

Полузащитник Клинт Демпси приступил к полноценным тренировкам с "Сиэтлом", сообщает официальный сайт "Сондерс". Футболист пропустил шесть месяцев из-за проблем с сердцем и сегодня впервые вернулся к занятиям с командой после лечения. В сезоне-2015/16 33-летний футболист провел 17 матчей в MLS и забил 8 мячей. Всего за "Сондерс" на его счету 86 игр и 40 голов.

– Мы довольны его прогрессом, – цитирует сайт "Сиэтла" генерального директора клуба Гарта Лагервея. – Его отношение к делу удивительно. Он прогрессирует так, что в ближайшее время сможет вернуться в состав команды на регулярной основе. Осталось всего несколько шагов к этому. Мы очень рады, что он вернулся.