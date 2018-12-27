Данни: "Грустно оттого, что я не смог помочь "Маритиму"

Португальский полузащитник Мигел Данни рассказал о причинах ухода из "Маритиму".

– Мне грустно, оттого что я не смог помочь своей команде и партнерам так, как этого желал. Не получилось помочь команде выйти на новый уровень, как это удавалось ранее в карьере. Я не был счастлив, потому что после каждой игры чувствовал, что не провел матч на хорошем уровне, хотя и всегда старался.

Я всегда хотел только помочь клубу, а не становиться для него проблемой. Взвесив все это, решил, что пришёл момент остановиться, подумать и провести время с семьей, которая во мне нуждается. Надеюсь, что мой уход из клуба поможет снять давление с игроков "Маритиму", - цитирует игрока официальный сайт "Маритиму".

Мигел Данни известен в России по выступлениям за московское "Динамо" и "Зенит". В текущем сезоне игрок провел 16 матчей в составе "Маритиму", в которых сделал одну голевую передачу. Забитыми мячами футболист не отметился.