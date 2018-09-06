Далич сожалеет, что "наехал" на Роналду

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принес извинения нападающему "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Мне искренне жаль, что я назвал Роналду эгоистом. Это было частью моего ответа на вопрос, почему Роналду не пришел на церемонию УЕФА и по поводу негативных комментариев в адрес Модрича, получившего награду, - цитирует Goal Далича. - Я сказал, что это было эгоистично со стороны Криштиану и что я не люблю таких игроков. Это не было чем-то личным или негативным, возможно, меня просто поняли неправильно, и мне действительно жаль.

Напомним, что Далич назвал Роналду эгоистом после того, как португалец не пришел на церемонию вручения наград УЕФА, где игроком года выбрали его бывшего партнера по "Реала" Модрича.

Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти к Модричу